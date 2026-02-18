Hatalmas változás a kistigris életében

A lehető legjobb helyet szeretnék biztosítani az új lakónak, ezért a kifutó mérete a duplája lesz az előírtnak. Szerencsére az összeszokott csapat gyorsan halad az építéssel.

A tigris belső lakhelye az oroszlánházban lesz és egy folyosón keresztül megy majd a külső kifutójába.

A Természetvédelmi Világalap már évtizedekkel ezelőtt jelezte, hogy a vadon élő tigrisek minden alfaját a kihalás fenyegeti. Ennek több oka van, sajnos az indiai és a brit elit számára vadászatuk 1971-ig az egyik legnépszerűbb sport volt Elefánthátról. Valamint a kínai, a Laoszi és a vietnámi orvoslásban máig elterjedt a tigriscsontok felhasználása, a helyiek úgy tekintenek rá, mint potencianövelő és gyógyászati csodaszerre. Sőt Kínában a tigriscsont bor is nevezetes, még úgy is, hogy 1993-ban betiltották. A csontokat rizsborban érlelik, az elkészült ital ára literenként forintra átszámolva pedig elérheti a 4 millió forintot, így nem meglepő, hogy sokan az illegális állatkereskedelem mellett döntenek.



Ezek után talán mindenki megértette, hogy a tigrisek nem szórakozásból tartott állatok, meg kell őket óvni az utókornak, ezt a feladatot pedig bízzuk az állatkertekre. Nem véletlen, hogy otthoni tartásuk sok országban jogszabályellenes. Ha valaki ennek ellenére Magyarországon mégis így tesz, akkor bűncselekményt követ el.

Ezeknek az állatoknak különleges táplálkozási igényeik vannak, sőt egészségügyi ellátásuk is más, mint egy házi cicáé, tehát szakemberre van szükség. Ami természetesen adott a veresegyházi medveotthonban, hiszen régóta foglalkoznak nagyragadozókkal.