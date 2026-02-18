6300 kilométer, egy cél: így hódította meg az országot a beltéri tekerés!

A Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége az Aktív Magyarországért felelős Államtitkárság támogatásával második alkalommal szervezte meg az Óriás tekerés! megnevezésű szabadidősport eseményét a beltéri sportok népszerűsítése céljából. A borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelény idén csatlakozott a kezdeményezéshez.

A résztvevők 15 perces periódusokban taposták a pedálokat. Volt, aki lassabban, volt aki gyorsabban szelte a kilométereket, de mind egy közös célért dolgoztak, hiszen pontokat lehetett gyűjteni a város számára. Borda-Tordai Szilvia példul mintegy 7,5 kilométert tett hozzá a közös eredményhez.

Az edelényi helyszínt a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola biztosította. Az intézmény igazgatója szerint jól látszik, hogy a fiatalokat mennyire könnyű bevonni, ha érdekes sportolási alternatívát kínálnak nekik.