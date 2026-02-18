NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Háborús pszichózis Brüsszelben: Bóka János a HírTV-ben a veszélyes uniós tervekről

Európa háborúra készül, legalábbis ez derül ki az uniós vezetők nyilatkozataiból – mondta a Monitorban az európai ügyekért felelős miniszter. Bóka János szerint itt nem kevesebbről van szó, minthogy felkészítsék a kontinenst arra, hogy harcolni kell Ukrajnáért. Erre irányulnak az Ukrajnának adott támogatások is.

  Hírek
  2 órája
  Forrás: HírTV
Mivel hazánk ebből szeretne kimaradni, minden eszközzel próbálják zsarolni, hogy ne szabjanak a céljaiknak gátat – tette hozzá a tárcavezető.

A teljes beszélgetés IDE kattintva megtekinthető.

