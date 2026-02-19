Gulyás Gergely: Mára világos, hogy az ukránok döntöttek

A kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ez önmagában 3 hónapra elegendő nyersanyag, Horvátországon keresztül pedig továbbra is érkezni fog majd az orosz kőolaj - jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: mára világos, hogy az ukránok döntöttek, és nem tervezik újraindítani a szállítást, ezzel kárt okozva Magyarországnak és Szlovákiának. Válaszlépésként hazánk leállította a gázolajszállítást Ukrajna felé, továbbá vizsgálják az áram és földgáz-szállítás leállításának lehetőségét is.