Ez nem a Szeretetország, hanem Szicília: Bűnözők a Tisza mögött – Pócs János borította az asztalt

Üdvözöljük a magyar "Gomorrában", ahol a politikai színpad mögött alvilági bűnözők támogatják az önjelölt megváltót. A maffiabűnözők a háttérben dörzsölik a tenyerüket, miközben a politikai alvilági összefonódás olyan méreteket ölt, amit eddig csak a krimikben láttunk. Az erőszak és megfélemlítés (lásd Lázárinfó) lett az új valutája a "szeretetnek", és ez már nem játék.