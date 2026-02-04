Ez nem a Szeretetország, hanem Szicília: Bűnözők a Tisza mögött – Pócs János borította az asztalt

A "szeretet" álarca mögül kivillant a vipera. Pócs János nem kertelt: szerinte a Tisza Párt mögött alvilági maffiabűnözők állnak. Ha ez igaz, akkor Magyarországon nem politikai kampány zajlik, hanem területfoglalás, ahol a börtönviselt nehézfiúk diktálják a tempót. A "messiás" valójában a Keresztapa kesztyűbábja lenne? A vád súlyos, a következmények beláthatatlanok.
Üdvözöljük a magyar "Gomorrában", ahol a politikai színpad mögött alvilági bűnözők támogatják az önjelölt megváltót. A maffiabűnözők a háttérben dörzsölik a tenyerüket, miközben a politikai alvilági összefonódás olyan méreteket ölt, amit eddig csak a krimikben láttunk. Az erőszak és megfélemlítés (lásd Lázárinfó) lett az új valutája a "szeretetnek", és ez már nem játék.