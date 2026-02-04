Deutsch Tamás: Hiába támadja Brüsszel a rezsicsökkentést

Bármilyen módon támad minket Brüsszel, nem vagyunk hajlandóak elfogadni, hogy rossz lenne a rezsicsökkentés - hangsúlyozta Deutsch Tamás az Igazság Órájában. A Fidesz európai parlamenti képviselője kifejtette, hogy Nyugat-Európa egyes országaiban sokan nem tudják rendesen felfűteni az otthonaikat és a rezsiszámla kifizetése is gondot jelent a lakosság 20 százalékának. A nemzeti petíció kitöltésével többek között a rezsiárak megemelése ellen is tiltakozhatnak a magyarok.
A budapestiek nagy része már megkapta és sokan ki is töltötték a nemzeti petíciót. A rezsiárak megemelésével, Ukrajna indokolatlan anyagi támogatásával és a háború további finanszírozásával sem értenek egyet a megkérdezettek.
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője elmondta: a nyugat-európai emberek nagy része nem tudja rendesen fűteni a lakását a magas rezsiárak miatt.
Brüsszel már kihirdette az orosz energiaimport tilalmat 2027-től - erre már a kormányszóvivő figyelmeztetett. Vitályos Eszter kifejtette, hogy az orosz kőolaj és földgáz nélkül az energiaellátás biztonsága nem garantálható, és nem lehetséges a rezsicsökkentés fenntartása sem. Hozzátette, hogy a magyar kormány meg fogja támadni a brüsszeli döntést.
A nemzeti petíció kitöltésével többek között a rezsiárak megemelése ellen is lehet tiltakozni. Az ívet március 4-ig mindenkihez eljuttatják, amit március 23-ig lehet visszaküldeni.