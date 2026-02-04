Deutsch Tamás: Hiába támadja Brüsszel a rezsicsökkentést

A budapestiek nagy része már megkapta és sokan ki is töltötték a nemzeti petíciót. A rezsiárak megemelésével, Ukrajna indokolatlan anyagi támogatásával és a háború további finanszírozásával sem értenek egyet a megkérdezettek.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője elmondta: a nyugat-európai emberek nagy része nem tudja rendesen fűteni a lakását a magas rezsiárak miatt.

Brüsszel már kihirdette az orosz energiaimport tilalmat 2027-től - erre már a kormányszóvivő figyelmeztetett. Vitályos Eszter kifejtette, hogy az orosz kőolaj és földgáz nélkül az energiaellátás biztonsága nem garantálható, és nem lehetséges a rezsicsökkentés fenntartása sem. Hozzátette, hogy a magyar kormány meg fogja támadni a brüsszeli döntést.

A nemzeti petíció kitöltésével többek között a rezsiárak megemelése ellen is lehet tiltakozni. Az ívet március 4-ig mindenkihez eljuttatják, amit március 23-ig lehet visszaküldeni.