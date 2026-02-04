Megerősítette Csercsa Balázs, hogy valós a Tisza Párt kiszivárgott programja

Magyar Péter az ATV stúdiójában ismerte be, hogy a Tisza Párt programja, amelyet szombaton mutatnak majd be, nem arról szól, hogy kinek hogy tudják megkönnyíteni az életét.

A Tisza Pártnak hátat fordító Csercsa Balázs azt mondta a Hír TV-nek, hogy a Tisza Pártnak két programja van: egy, amit a kampányban megosztanak és egy másik, a konvergencia program, amelyet akkor hajtanak végre, ha kormányra kerülnek.

Tanács Zoltán, a Tisza Párt programalkotásért felelős vezetője azt állítja, nem készül megszorításra a Tisza, a kiugrott szakértőjük pedig hazudik.

Brutális lelepleződés, hogy a Tisza Párt elnökének volt alkalmazottja, Csercsa Balázs létezőnek nevezte a Tisza-csomagot - hangsúlyozta Deutsch Tamás az Igazság Órájában.

Magyar Péter félrevezeti a híveit – mutatott rá Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója azt mondta: A Tisza Párt elnöke hazudik az embereknek. Ha a Tisza nyer, jön a Tisza-adó, a vagyonadó, eltörlik a családtámogatásokat, az édesanyák adómentességét, és a 13. és a 14. havi nyugdíjat.