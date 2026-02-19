Ezért lehet kritikus Ukrajna számára a magyar és szlovák dízelszállítmányok leállítása

Hidekuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő a HírTV-ben rámutatott: a magyar stratégiai készletek védelme nemzetbiztonsági prioritás, a szállítások felfüggesztése pedig súlyos csapást mérhet az ukrán logisztikára és hadseregre, amelynek működése alapvetően a nyugati gázolaj-importtól függ.

A szakértő kiemelte: a Barátság vezeték háromhetes leállása kényszerpályára tette Magyarországot, így a stratégiai készletek felszabadítása mellett a hazai igények kielégítése vált prioritássá az exporttal szemben. A dízelhiány különösen fájdalmas Ukrajnának, hiszen ez az üzemanyag hajtja a harckocsikat és a kritikus infrastruktúrát fenntartó generátorokat is.