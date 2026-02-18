Elképesztő! 800 méteres kolbászt töltöttek Sajóvámoson

Már kora délelőtt fesztiválhangulat alakult ki a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sajóvámoson, hiszen 12. alkalommal szervezték meg a Vámos-Toros napot.

A csapatok tagjai rutinos módon készítették elő a hozzávalókat és szinte minden helyen rotyogtak a finom ételek. A kolbásztöltés is olajozott gépezetként működött, a szakértőktől a jó kolbász titkát is meg lehetett tudni. Sokan esküsznek például a szegedi paprikára és a magyar fokhagymára.

Emellett több standnál süteményeket és krumplilángost is kínáltak az érdeklődőknek.

A szervezők bíznak benne, hogy a kilátogatók sok élménnyel és finom disznóságokkal távoztak az eseményről.