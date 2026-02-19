Válaszlehetőség: Nagy az érdeklődés a nemzeti petíció iránt

Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfón ismertette, hogy a nemzeti petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre, valamint a brüsszeli, kijevi tervekre.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostani nemzeti petíció egy sorskérdés. Hidvéghi Balázs rámutatott: Magyar Péter müncheni látogatásával egyértelművé tette, hogy a Tisza Párt támogatja a háborúpárti paktumot, amivel veszélyezteti Magyarország és a magyar emberek biztonságát is.

A Fidesz frakciószóvivője híradónknak kiemelte: napról-napra emelkedik a visszaküldött levelek száma, és soha korábban nem volt ennyire fontos, hogy a magyar emberek tömegével kiálljanak a nemzeti kormány, illetve Orbán Viktor mellett. Németh Balázs hozzátette: minél többen küldik vissza a nemzeti petíciót, annál erősebb a magyar álláspont.