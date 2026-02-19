A magyar közéletet alapjaiban rázta meg a legújabb botrány, ahol a bódult éjszakák és a politikai felelősség feszül egymásnak. Gulyás Gergely a Kormányinfón tette világossá: aki a nemzet kormányrúdjához vágyik, az nem dorbézolhat kétes hírű lakásokban. Miközben a szemtanúk porról és hálószobai kalandokról beszélnek, a Tisza-hívek fanatizmusa már a józan ész határait feszegeti.
A hazai politikai élet legújabb földrengése a Magyar Péter drogügy, amely alapjaiban rengeti meg a Tisza Párt hitelességét. Gulyás Gergely a Kormányinfón tiszta vizet öntött a pohárba: egy olyan ember, aki az ország vezetésére pályázik, egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy egy kábítószeres buli állandó vendége legyen. A tanúvallomások szerint a fehér por az asztalon hevert, miközben a pártelnök a hálószobába vonult vissza, ami felveti a kérdést: vajon egy zsarolható politikus kezébe kerülhet-e a nemzet sorsa?