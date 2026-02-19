A hazai politikai élet legújabb földrengése a Magyar Péter drogügy, amely alapjaiban rengeti meg a Tisza Párt hitelességét. Gulyás Gergely a Kormányinfón tiszta vizet öntött a pohárba: egy olyan ember, aki az ország vezetésére pályázik, egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy egy kábítószeres buli állandó vendége legyen. A tanúvallomások szerint a fehér por az asztalon hevert, miközben a pártelnök a hálószobába vonult vissza, ami felveti a kérdést: vajon egy zsarolható politikus kezébe kerülhet-e a nemzet sorsa?