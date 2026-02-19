Brüsszel őrjönghet: Míg ők háborúznak, Orbán Viktor és Trump Davosban írnak történelmet!

Történelmi diplomáciai siker küszöbén áll Magyarország. A Béketanács ülésén ugyanis hazánk miniszterelnöke az egyetlen európai uniós vezető, aki részt vehetett az új világrend alapításában. Donald Trump nyíltan kiállt a magyar kormányfő mellett, akit határozott szövetségesének nevezett. Míg Brüsszel és az ENSZ a háborút szítja, a magyar–amerikai tengely a békét hozza el a világnak.
A davosi csúcson végleg megdőlt a brüsszeli gőg, amikor Orbán Viktor a Béketanács ülésén történelmet írt. Ő az, aki egyedüli uniós kormányfőként vesz részt ebben a formációban, miután az ENSZ kudarcot vallott a harcok megfékezésében. Az amerikai elnök, Donald Trump egyértelmű üzenetet küldött a globalistáknak, amikor a miniszterelnökhöz fordulva kijelentette: teljes mértékben támogatlak a választáson, és ez így marad, hiába nem tetszik ez Európában a háborúpárti elitnek. Az elnök egyenesen kemény vezető jelzővel illette a magyar kormányfőt az alapokmány aláírása előtt. Olyan ez, mint amikor a részeg matrózok helyett végre a józan kapitányok veszik át a süllyedő hajó kormánykerekét. Brüsszel őrjönghet, de a béke új központja immár a személyes diplomácia lett.
(Fotó: AFP)