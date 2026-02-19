A Tisza Párt és szimpatizánsai jó ideje támogatják Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Kijev már kidolgozta a tervet a gyorsított tagfelvételhez is, a kivitelezésben azonban a magyar kormány akadályt jelent számukra. Egy ukrán politikai elemző néhány napja kijelentette, hogy nem bízik a Tisza Párt választási győzelmében, ezért az érdekeik érvényesítéséhez más módszerek is szóba jöhetnek. Bogdan Popov azért szkeptikus a Tisza győzelmi esélyeit illetően, mert nem bízik egyes liberális közvélemény-kutató cégek mérési eredményeiben.

Gulyás Gergely mellett korábban a kormány több tagja is rámutatott, hogy a jelek szerint Kijev oldalt választott a közelgő áprilisi voksoláson. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egy újságírói kérdésre a Kormányinfón elmondta, hogy a magyar kormány célja a jó szomszédi viszony mindenkivel, ami Ukrajnával most lehetetlen. Az ország egyelőre nem képes teljesíteni az uniós csatlakozás feltételeit, ehhez jön a magyar kisebbséget érő jogsérelem, és a beavatkozás a választási kampányba.