Magyar áldozatok Szicíliában: Példaértékű döntés vagy enyhe büntetés?

7 év börtönre ítélte a cataniai bíróság azt a három marokkói férfit, akik magyar turistanőket erőszakoltak meg ősszel Szicíliában. Az illegális bevándorlók azt ígérték a fiatal nőknek, hogy autóval a szállásukra viszik őket, de egy elhagyatott utcába hajtottak velük, bedrogozták és megtámadták őket. Az olasz pártok példaértékű döntésnek tartják az ítéletet, de az még nem jogerős.

Olaszországban nem csak nőket, ha nem férfiakat is erőszakoltak már meg afrikai bevándorlók.