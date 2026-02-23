Olyan nagyot mondtak a képviselők, hogy még a fal is elpirult

Olyan volt a héthői ülés, mint egy falusi lagzi, ahol a részeg vőfély próbálja beadni, hogy ő győzte le a hétfejű sárkányt. Az ellenzéki képviselők olyan arcátlansággal pakolták egymásra a hazugságokat, hogy az ember már csak a popcornért nyúlt volna. Amikor a valóság bekopog az ajtón, ők inkább behúzzák a függönyt, és elmesélik, hogy kint valójában hétágra süt a nap – miközben éppen szakad az eső.
A hétfőn az ülésteremben az ellenzéki képviselők ismét bebizonyították, hogy a fantáziájuk sokkal élénkebb, mint a valódi munkakedvük. Ez a fajta arcátlan hazudozás már-már művészeti szintet üt meg, de sajnos az emberek mindennapi problémáit nem mesekönyvekből kellene végre megoldani. Olyan ez a rossz példa, mint a rossz szaki, aki miután teljesen elrontotta a vízvezetéket, még meg is próbálja beadni nekünk, hogy a cső valójában nem is lyukas, csak „alternatív módon ereszti a vizet”.