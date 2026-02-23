Matematikai analfabéták vagy tudatos hazudozók? Így bukott le a Tisza Párt a számokkal

Az aláírásgyűjtési verseny során ismét bebizonyosodott, hogy az NVI hivatalos adatai kíméletlenül leleplezik a politikai szemfényvesztést, és egyértelművé tették: Magyar Péter hazudott a nagyvilágnak. A Tisza jelöltjei hiába próbáltak a számokkal zsonglőrködni, a valóságban még a beígért mennyiség felét sem tudták felmutatni a hivatalos zárásig. Ez a kínos epizód szervesen illeszkedik abba a sorozatba, amely az Európai Parlamenti mandátuma átvétele óta kíséri a pártelnök pályafutását. Az Alapjogokért Központ által benyújtott közérdekű adatigénylés végül rávilágított, hogy a negyedmillió aláírás csupán a képzelet szüleménye volt. Olyan ez, mint a nagyzási hóbortban szenvedő horgász, aki egy tízcentis kárászról is azt hazudja a kocsmában, hogy akkora volt, mint egy óceáni bálna, de aztán a mérlegnél kiderül: még a macska is éhen maradna mellette. Ebben a gazdátlan ellenzéki káoszban a Tisza vezére úgy viselkedik, mint az a bűvész, aki nyulat ígér a kalapból, de végül csak a saját zavarát húzza elő.