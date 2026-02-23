Magyar Péter az egyházat támadja béketörekvései miatt

Magyar Péter a Tisza Párt egyik rendezvényén hergelte szimpatizánsait. A párt elnöke és házi médiája is össztüzet zúdított a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciára. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a szervezet háborús kormánypropagandával támadja le a híveit, amit szerinte Erdő Péter beleegyezése nélkül terjesztenek.

A Hír TV megszerezte a Püspöki Konferencia hírlevelét. A dokumentumban a háború borzalmaira hívják fel a figyelmet, elítélve a 4 éve tartó harcokat. A testület emellett arra kéri a híveket, hogy adományaikkal segítsenek a háború sújtotta térség lakosságának.

Kijött a régi balos mély egyházgyűlölet a Tisza Pártból - reagált Magyar Péter kirohanására a Belügyminisztérium államtitkára. Rétvári Bence rámutatott: Magyar Péterék mindenkit teljes erőből támadnak, akik a háború borzalmairól mernek beszélni. Rétvári Bence rámutatott, hogy a katolikus egyház álláspontja 2000 éve ugyanaz: mindig a békét támogatják és mindig a háború befejezésére szólítanak föl.