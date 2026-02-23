„Valamit tettek az italomba?” – Életmentő program indul az alattomos éjszakai csapdák ellen

A fiatalok biztonsága ma már nem áll meg a szórakozóhelyek bejáratánál, hiszen a Kulturális és Innovációs Minisztérium által indított "Ne nézz félre!" kampány az alattomos italspiking elleni harcot tűzte zászlajára. Olyan ez a jelenség, mint a gyáva vadorzó, aki nem szemtől szembe támad, hanem egy álcázott csapdát rejt el az áldozata ösvényén, hogy az magatehetetlenül bukjon bele. A program során a Bethesda Gyerekkórház és az Országos Mentőszolgálat szakmai tapasztalata garantálja, hogy a tudatos szórakozás ne csak egy jelszó, hanem az éjszakai élet alapköve legyen. Az italkémtesztek bevezetése és a társasági figyelem olyan láthatatlan pajzsot von a fiatalok köré, amely megvédi őket a szándékos kábítástól és az ebből adódó kriminális visszaélésektől. Nem hagyhatjuk, hogy a gyávaság és a sunyiság tönkretegye egyetlen fiatal életét vagy emlékeit sem; egyetlen koktél sem ér annyit, hogy valaki egy életen át cipelje a mások aljassága miatt elszenvedett szégyen és kiszolgáltatottság terhét.