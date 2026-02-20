Az ukrán toborzótisztek az utcákon vadásznak, ahol a rettegve menekülő férfiak már a boltig sem mernek kimenni. A kényszersorozás könyörtelen valósága elérte a kárpátaljai magyarok közösségét is, ahol a halálos áldozatok száma nő. Rebán Zsolt tragédiája bizonyítja: a betegség sem mentőöv. Olyan ez, mint egy elromlott húsdaráló, amelybe a mészáros már mindent beledob, csak hogy meglegyen a napi súly. A brutális módszerekkel próbálják pótolni a veszteségeket, sőt, a jogszabályok ellenére elhurcolni próbált embereket sokszor rendőri kíséret nélkül, veréssel kényszerítik a buszokba. A népharag Odesszában már lángol. Kétmillió rejtőzködő ember várja a megváltást otthona börtönébe zárva. Magyarország válasza világos: aki részt vesz ebben a véres színjátékban, annak távoznia kell hazánkból. A kormány nem asszisztál a magyar életek feláldozásához, a sorozókat kiutasítják, mert a nemzeti érdek és az emberi élet szent.