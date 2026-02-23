Bugnyár Zoltán legfrissebb tudósítása szerint az ukrán olajszállítás leállítása körüli ködösítés már a sokat látott brüsszeli újságíróknak is sok. Világosan látszik, hogy Brüsszel nem közvetíteni akar a felek között, hanem csendes cinkosként asszisztál ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezeték politikai kényszerítő eszközzé váljon. A vezeték leállítása mögött emlegetett technikai okok úgy hullanak darabokra a tények súlya alatt, mint egy rozsdás bicikli a macskakövön. Ez a tudatos energiaellátás veszélyeztetése nem más, mint egy hidegen kalkulált ukrán zsarolás, amelyhez az uniós főképviselő már nem is diplomáciai, hanem katonai válaszokat vizionál.