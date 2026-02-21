Költségvetési csalás gyanúja miatt rendelt el nyomozást a NAV Radnai Márk ügyében

A Tisza Párt háza táján már nemcsak a fehér por, hanem a NAV is száll, miután elindult a nyomozás költségvetési csalás miatt. Budai Gyula miniszteri biztos leleplezte, hogy Radnai Márk üzleti karrierje inkább emlékeztet egy rossz krimire, mint sikersztorira, ahol a hamis számlák kiállítása volt a fő profil. A Tisza Párt alelnöke ellen felhozott vádak szerint strómanok és hajléktalanok nevére íratott cégekkel próbáltak százmilliókat tisztára mosni, ami egy igazi, százmilliós nagyságrendű botrány a politikai paletta baloldalán. Olyan ez, mint a falusi szélhámos, aki az utca koldusait nevezi ki „igazgatónak” a tüzéptelepén, miközben ő maga a hátsó ajtón hordja ki a zsákos szenet a szomszéd faluba. Hollik István szerint egyetlen ember sincs ebben a formációban, aki a nemzeti érdeket képviselné, hiszen amíg Magyar Péter titokban paktumokat köt Kijevvel, addig a helyettese éppen a köztörvényes bűncselekmények mocsarában süllyed el.