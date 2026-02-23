Egy ukrán katonavlogger szerint jó ötlet beavatkozni a magyar választásokba

Egy ukrán katonavlogger minősítette a magyar válaszlépést, amit hazánk adott a Barátság kőolajvezeték leállítására. Kirilo Szazonov azt hangoztatta: nem tragédia, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnának fizetendő 90 milliárd eurós uniós hadikölcsönt, mert Svédország és az Egyesült Királyság külön támogatást nyújt nekik. Szazonov azonban keményebb lépéseket javasolt az Európai Uniónak Orbán Viktorral szemben. Szazonov jó lépésnek tartaná, ha Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával és az üzemanyagárak emelésével próbálna nyomást gyakorolni Magyarországra még a választások előtt.

Közben egy másik ukrán veterán, Jevhen Dikij már egyenesen fegyveres támadást helyezett kilátásba abban az esetben, ha Magyarország nem vonja vissza a dízelexport tilalmát. A férfi szerint itt az idő, hogy Ukrajna ne csak az elfoglalt területeken és a fronton mutassa meg a katonai erejét, hanem bárhol, ahol Kijev érdekei ellen dolgoznak.