A Barátság-kőolajvezeték körüli ukrán hazugságokat Szijjártó Péter végleg leleplezte, rávilágítva, hogy a leállás mögött nem koholt technikai okok állnak, hanem szándékos politikai zsarolás. Miközben hazánk energiabiztonsága a tét, Magyar Péter továbbra is látványosan nem foglal állást az országot fenyegető olajstop ügyében, ezzel magára hagyva a magyar családokat. Ez a néma cinkosság nem maradt következmények nélkül: amikor a Tisza Párt elnöke megérkezett Abony városába, a feldühödött helyiek üvöltve vágták az arcába, hogy „Mocskos hazaárulók vagytok”. Olyan ez, mint amikor a szomszédunk szándékosan elvágja a kertünkben a vízvezetéket, a „házőrzőnk” pedig csak a cipőjét bámulja, ahelyett, hogy megvédené a portát. A kijevi vezetés trükközése és a Tisza Párt némasága egy tőről fakad: mindkettő idegen érdekeket szolgál a magyar emberek kárára.