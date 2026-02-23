„70 százalékos halálozás!” – Bejutottunk a szigorúan őrzött laborba, ahol a jövő járványát szelídítik

A Nipah-vírus terjedése Ázsiában ismét ráirányította a figyelmet a globális biztonságra, de a hazai járványhelyzet stabil, hála a budapesti szakembereknek. A Nemzeti Biztonsági Laboratórium falai között ugyanis éppen ezen a kórokozón dolgoznak, mivel intézményünk a nemzetközi kutatások európai központja. Bár a fertőzés halálozási rátája akár 70% is lehet, a vírus szerencsére nehezebben terjed emberről emberre, mint a korábbi pandémiák idején. A kórokozót az ázsiai gyümölcsdenevérek hordozzák, de a magyar kutatók már az ígéretes vakcina-tesztelés fázisában tartanak, hogy felkészüljenek minden eshetőségre. Sokan kérdezik, hogy a jelenlegi helyzet világjárványt okozna-e, de a tisztifőorvosi hivatal szerint a pánik felesleges, mivel a tünetek azonnali megjelenése miatt az izoláció hatékony fegyver.