Cigány emlékművek

Petőfi Sándor, gróf Széchenyi István és Liszt Ferenc emlékét jól ismert szobrok őrzik országszerte. Minden kornak megvannak azok a hősei, akikre szívesen emlékeznek: tudósok, zenészek, orvosok, politikusok, és művészek jelennek meg a legtöbb esetben a köztéri művekben.

Fontos, hogy egy közösség - legyen az egy ország lakóinak, vagy egy-egy településnek a közössége - tudjon olyan történeteket és személyeket felmutatni, akikre valamiért felnéznek vagy inspirálták a csoportot.

A kutatás arra volt kíváncsi, hogy országosan hogyan jelennek meg a romák a köztéri alkotásokban. Egész korai emlékművek is léteznek az országban, amelyek már a sokéves kutatás eredménye, hogy felkerültek az köztéri cigányemlékek térképére. A kutatás eredményét egy kötetben közölték a szerzők. A könyvben a frissen feltárt, mintegy 160 emlékhelyet mutatják be vármegyénként és településenként, rövid történetekkel színesítve. A síremlékeken túl az elmúlt években is számos köztéri emlékmű készült.

A 2024 szeptemberében lezárt kutatás alkalmával 224 emléket találtak országszerte, ami azóta 240-re bővült. A több mint ötvenezer köztéri emlékműből 240 emlék, amely cigány témájú köztéri mű. Emellett vallási emlékeket is találtak, amelyek megemlékeznek egy-egy helyi, a közösség számára fontos romáról, de az 56-os események hősei között is találunk olyan cigány hősöket, akik emlékét valamilyen emlékmű őrzi.

A hiánypótló kutatás és kiadvány mindenképpen felhívja a figyelmünket arra, hogy az emlékezés nem csupán a többségi társadalom privilégiuma, és szükségünk van roma hősökre ugyanúgy, ahogy saját cigány közösségeinknek is.