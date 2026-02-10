Hevesi sakktörténeti gyűjtemény

A sakk ősi, perzsa-arab eredetű stratégiai táblajáték. Hosszú utat járt be a játék az idők során, de a cél továbbra is változatlan maradt. Dobroviczky Ferenc évtizedeket töltött azzal, hogy összegyűjtse a különleges ereklyéket.

A kiállítás korábbi épülete már nem volt méltó a gyűjtemény bemutatására, így Heves városa megoldást keresett és talált a problémára. Az egykori börtön, majd gyermekkönyvtár épületét gondolták újra, és egy pályázatnak köszönhetően újították meg.

Jelenleg már tematikus formában mutatják be az érdekességeket. Az emeleten számtalan méretű és témájú sakk-készlet kapott helyet, van például spanyolországi és viking kivitel is. Emellett vannak olyan képes sakk krónikák, amelyekben a gyűjtő kronologikus sorrendben szedte össze a kor megyei és országos sakkeredményeit és emlékeit. A kiállítás folyamatosan bővül, hiszen a mintegy húszezres állományt folyamatosan dolgozzák fel, emellett igyekeznek élettel megtölteni a falakat.

Egyebek mellett egy szabadtéri sakkpályát is létesítettek. Heves városában több turisztikai attrakciót hoztak létre, ezzel is szeretnék erősíteni a látnivalók megismertetését az érdeklődőkkel.

