29. Csángó Bál - Élő népművészet, közösségi élmény

Gyermekprogramokkal indult az 29. Csángó Bál, ahol a Köketánc gyermektáncház jóvoltából a legkisebbek belekóstolhattak a csángó népdalok és népi játékok világába.

A rendezvényt a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány és a Válaszút Népművészeti Egyesület szervezte, Sulyok Tamás köztársasági elnök fővédnökségével. A Csángó Bál jóval több egy hagyományos mulatságnál. Összművészeti találkozó, ahol filmvetítések, táncház, könyvbemutatók, élő zene és kiállítások zajlanak egymással párhuzamosan.

Az idei bál Kallós Zoltán erdélyi néprajzkutató születésének 100. évfordulója előtt tisztelgett. Gyűjtő munkássága meghatározó alapot teremtett a moldvai és gyimesi csángó kultúra megismeréséhez. Az általa rögzített dallamok és táncok most színpadra kerültek, Diószegi László Kossuth-díjas történész-koreográfus műsorában.

A Csángó Bált majdnem három évtizede azzal a céllal hívták életre, hogy felhívja a figyelmet egy veszélyeztetett, ugyanakkor rendkívüli gazdagságú kulturális örökségre. Németh Zsolt, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke nyitóbeszédében arra emlékeztetett, hogy a csángó kultúra fennmaradása történelmi léptékű teljesítmény.

Petrás Mária Moldvában született népdalénekes és képzőművész gyermekkorát olyan világban élte, amelyben a hit, a munka és az ünnep egységet alkotott. Szakrális témájú kerámiái személyes hangon idézik meg a keresztény gyökereket.

A Csángó Bál idén 29. alkalommal bizonyította, hogy az élő néphagyományok közösségi élményként, természetes módon vannak jelen a mai magyar identitásban.