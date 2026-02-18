Végül is azt tette, amihez a legjobban ért: Magyar Péter végigbulizta a nyarat

Nem csak 2024. augusztus 3-án, hanem pár nappal előtte, elsején is egy buliban vett részt Magyar Péter - erről Varga Etele beszélt Komment című műsorunkban. A közgazdász-szociológus elmondta, hogy a Tisza párt elnökével augusztus elsején este találkozott egy szórakozóhelyen, ahol - ahogy fogalmazott - , Magyar Péter nagyon jól érezte magát. Ezt az estét követően vett részt Magyar Péter azon a házibulin, ahol saját bevallása szerint is kábítószernek látszó anyag volt.