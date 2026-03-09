A fegyvergyártás felgyorsítását szorgalmazza az olasz védelmi miniszter

A közel-keleti válság felerősödése szükségessé teszi a hadiipar megerősítését. Éppen ezért az olasz védelmi miniszter a fegyvergyártás felgyorsítását szorgalmazza. Olaszország védelmi segítséget nyújt az Öbölmenti országoknak és Ciprusnak az iráni támadások elhárítására. A részletekről Jánosi Dalma számolt be Rómából.
Az olasz védelmi miniszter a hétvégén rendkívüli egyeztetésre hívta össze a hadiipar képviselőit és a védelmi vezetést.
A közel-keleti helyzet súlyosbodása elengedhetetlenné teszi az olasz nemzetbiztonság megerősítését és a fegyvergyártások felgyorsítását.