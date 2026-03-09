Március 15-én minden eddiginél nagyobb tömeg indul a Kossuth térre

A Civil Összefogás Fórum elnöke, Csizmadia László Budapestre hívta a nemzeti érzelmű magyarokat a március 15-i Békemenetre. Kiemelte, hogy a kiállás a nemzeti kormány mellett most különösen fontos, hiszen egyedül a Fidesz-KDNP koalíciója képes kívül tartani az országot a háborúból.

A gyülekező reggel 9 órától lesz az Elvis Presley téren, a tömeg innen 11 órakor fog elindulni a Margit-hídon át a Szent István körúton a Nyugati térig, ahonnan a menet az Alkotmány utca felől érkezik az Országház elé. A Kossuth Lajos téren a résztvevők együtt hallgatják meg Orbán Viktor ünnepi beszédét.

Bayer Zsolt publicista rámutatott, hogy Magyarország a normalitás szigetét képezi a háborúra készülő világban. Nyomatékosította, hogy az európai emberek békét szeretnének, de vezetőik téveszméi ráállították országaikat egy háborús útra. A publicista szerint most példát lehet mutatni a nyugati szomszédoknak, hogy azok visszatérjenek a béke útjára.