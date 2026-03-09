A tiszás Laczó Adrienn szerint nem volt kirívó az ukrán aranykonvojban lefoglalt összeg

A TEK emberei néhány napja csaptak le a pénzszállító autókra egy autópálya pihenőben. A konvoj Ausztriából tartott Ukrajnába, benne 7 ukrán állampolgárral, köztük egy volt titkosszolgálati tábornokkal, egy volt légierő-őrnaggyal és más, katonai tapasztalatú személyekkel. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanújával indított nyomozást, az ukránok viszont azt állítják, hogy egy hivatalos banki szállítmányról van szó.

Az aranykonvoj védőjeként nyilatkozott az ATV-nek a Tisza Párthoz több szálon is köthető ügyvéd. Az ukrán pénzszállítók ügyvédjének, Horváth Lórántnak az irodájában dolgozó Laczó Adrienn a NAV által lefoglalt 45 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany mennyiségéről azt mondta: nem volt kirívó. A Tisza Párt alelnökével rendszeresen találkozó ügyvéd agresszívan reagált, amikor az aranykonvojban résztvevő szolgálati vezetőről kérdezték. Szerinte a szolgálati múlt volt a referencia az arany biztonságos szállítására, a tiszás ügyvéd ezután az aranykonvoj tagjait sajnáltatta.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter arra reagált, hogy egy ukrán újságíró szerint a pénzt és az aranyat egyenesen Brüsszelből küldték az ukrán elnök számára, még pedig azzal a céllal, hogy azt a magyar választás befolyásolására használja fel. Gulyás Gergely ugyanakkor hozzátette: nem csoda, hogy többen azt gondolják, hogy az aranykonvoj esetleg Magyar Péter támogatására indult volna. Ukrajna ugyanis számtalan eszközzel, így anyagilag is támogatja Magyar Pétert.