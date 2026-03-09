Törökország vadászgépeket küld Ciprusra, Izrael Bejrútot is bombázza

Az egyik Patriot roncsai egy lakónegyedre zuhantak

Légvédelmi rakéta indult a támadó iráni drónok és ballisztikus rakéták ellen. Szitra szigete Bahrein fővárostól alig 5 kilométerre van, a rakéta darabjai egy itteni utcára estek. A becsapódásban 32 civil sérült meg, köztük 4 gyerek, a legfiatalabb bahreini sebesült mindössze kéthónapos volt. A Perzsa-öböl országaiban eddig 10 halottja van az iráni támadásoknak.

Az amerikai és az izraeli haderő tovább támadta Iránt

Teheránban bombázták az olajtárolókat is. A hétvégén az iráni Forradalmi Gárda 50 fontos parancsnoki központját érte találat, a legtöbb ilyen épület a fővárosban van. Az akciókban sikerült likvidálni a korábban megölt katonai vezetés egyik frissen kinevezett tiszti csoportját is.

Az iráni bosszú legfrissebb következménye Izraelben

A perzsa ország Tel Avivot és Izrael középső részét támadta ballisztikus rakétákkal. Az izraeli hatóságok szerint az utóbbi támadásban nem nagy hatóerejű robbanófej volt a rakétákon, hanem úgynevezett kazettás fegyver, amelyben sok kisméretű bomba van. Ezeket a fegyvereket kifejezetten emberek, és nem épületek ellen vetik be.

A háború kiszélesedését mutatják a felvételek

A stratégiai bombázók folyamatosan érkeznek vissza a brit Fairfordba az iráni bevetések után. A B-1-es bombázók részt vettek a teheráni olajtárolók elleni támadásokban is a hétvégén. Az egyik támaszponton megjelentek az óriás Galaxy szállítógépek is, amelyek a légvédelmi és Tomahawk rakétákat hozzák az Egyesült Államokból. A példa nélküli támadássorozatban rohamosan fogynak az amerikai készletek a Perzsa-öbölben, ezért kell az utánpótlás. Közben nyilvánosságra került egy iráni felvétel, amely azt igazolja, hogy amerikai Tomahawk rakéta találta el az iráni lányiskolát még a háború első napján. A midabi iskolában két rakéta robbant, a detonációkban 168 gyerek meghalt, az áldozatok 7 és 12 év közötti tanulók voltak.