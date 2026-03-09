Történelmi Fidesz-siker Kazincbarcikán

Kazincbarcikán 16 év után nyert a Fidesz egyéni önkormányzati körzetet

A vasárnapi voksoláson a helyi Tisza-sziget tag, aki civilként indult, harmadik lett. Rövid időn belül ez a második komoly sikere a kormánypártoknak: egy hónapja Balmazújvárosban, most pedig Kazincbarcikán húzott be egy olyan körzetet a Fidesz, ami eddig ellenzéki fellegvárnak számított. A megválasztott önkormányzati képviselő pedig elmondta: sokan dolgoztak, hogy 16 év után végre megtörjön a jég a városban.

A Tisza Párt támogatását élvezi az állítólagos független kazincbarcikai jelölt

Bár függetlenként indult a kazincbarcikai időközi választáson Séllyei Erzsébet, mégis több bizonyíték van arra, hogy a Tisza párt támogatottságát élvezi. A jelölt a helyi Tisza szimpatizánsokkal is fényképezkedett, illetve a Tisza-sziget is írt róla többször. Séllyei Erzsébet a helyi városvédők egyesület tagja, a Tisza párt pedig azt írta, hogy sok hasonlóság van az Egyesület és a Szigetünk között, majd hozzátették, hogy a jelöltet Tisza szimpatizánsok és nem Tisza szimpatizáns magánszemélyek is fogják támogatni.

Az időközi választással kapcsolatban Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője is megszólalt

Ez volt az utolsó időközi választás az országgyűlési voksolás előtt. Lehet ebből következtetéseket levonni április 12-re?

Kazincbarcikán a Tisza, - ahogy Balmazújvárosban is - mondhatta azt, hogy nem az ő jelöltjük maradt alul, azonban április 12-én a választólapon pártlogók lesznek az emberek mellett. Az eredmény végérvényesen kijelölheti Magyar Péterék sorsát?