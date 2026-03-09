A tartalomból:

- Szárazföldi erők bevetését fontolgatja Donald Trump Iránban

- A vízellátást és az energiakitermelést is rakétatámadások érik a Perzsa-öbölben

- Rendkívüli ülést hívott össze a G7 a stratégiai olajkészletek felszabadítására

Vendégek:

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója

Dunda György, a Hír TV kárpátaljai tudósítója

Vukics Ferenc, katonai szakértő

Stier Gábor, a Moszkvatér.com főszerkesztője

Műsorvezető: Gulyás Áron