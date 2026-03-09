Mostani adásunkban a közel-keleti háborúval is foglalkozunk: az NBC News értesülései szerint Donald Trump különleges katonai erőket vethet be Iránban, miközben kilőtt az olaj és a gáz ára a világpiacokon, de az Európai Unió még mindig a 20. szankciós csomaggal van elfoglalva.
A tartalomból:
- Szárazföldi erők bevetését fontolgatja Donald Trump Iránban
- A vízellátást és az energiakitermelést is rakétatámadások érik a Perzsa-öbölben
- Rendkívüli ülést hívott össze a G7 a stratégiai olajkészletek felszabadítására
Vendégek:
Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Dunda György, a Hír TV kárpátaljai tudósítója
Vukics Ferenc, katonai szakértő
Stier Gábor, a Moszkvatér.com főszerkesztője
Műsorvezető: Gulyás Áron