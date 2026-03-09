Vízmű-katasztrófa a XVI. kerületben: elnyelt az aszfalt egy autót

Kovács Péter polgármester a helyszínről jelentkezve elmondta, hogy a Fővárosi Vízművek szakemberei már elzárták a vizet, de emiatt

Sashalom jelentős részén ideiglenes vízhiányra kell számítani.

A helyszínen a katasztrófavédelem, a tűzoltóság és az önkormányzat munkatársai közösen dolgoznak a kármentesítésen. Az érintett útszakaszt lezárták, a BKK terelőútvonalakat jelölt ki. A polgármester türelmet kért a lakosságtól, és ígéretet tett a mielőbbi helyreállításra.