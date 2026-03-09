Vízmű-katasztrófa a XVI. kerületben: elnyelt az aszfalt egy autót

Ismét súlyos csőtörés történt a XVI. kerületi Veres Péter úton, ahol egy nagynyomású főnyomócső repedt meg a Gordonka utcánál. A kiáramló víz ereje olyan hatalmas volt, hogy az úttest beszakadt, és egy személyautó is a keletkezett gödörbe zuhant.
Kovács Péter polgármester a helyszínről jelentkezve elmondta, hogy a Fővárosi Vízművek szakemberei már elzárták a vizet, de emiatt
Sashalom jelentős részén ideiglenes vízhiányra kell számítani.
A helyszínen a katasztrófavédelem, a tűzoltóság és az önkormányzat munkatársai közösen dolgoznak a kármentesítésen. Az érintett útszakaszt lezárták, a BKK terelőútvonalakat jelölt ki. A polgármester türelmet kért a lakosságtól, és ígéretet tett a mielőbbi helyreállításra.