NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

Sulyok Tamás:: Csíksomlyó minden keresztény, magyar ember számára meghatározó élmény

A köztársasági elnök az erdélyi helyszínen nyilatkozott.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Sulyok Tamás: "Minden magyar ember számára, minden keresztény ember számára egy meghatározó élmény. Az a sok száz ezer ember, aki itt van, azok azt lehet látni, hogy egy akaraton vannak, s egy véleményen vannak most. Ez egy különleges pillanat azt gondolom minden magyar ember számára, és nekem akinek az az alkotmányos feladatom, hogy a nemzet egységét fejezzem ki. Nekem ez köztársasági elnökként is egy nagyon nagy öröm és magán emberként is egy nagyon nagy öröm. Úgyhogy hálás vagyok a Jóistennek, hogy el tudtam jönni."

 

Továbbiak a témában