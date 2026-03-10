A magyar kormány rendkívül gyorsan hatékonyan, és egyértelműen lépett

Illés Boglárka: "A magyar kormány, a nemzeti kormány úgyahogy, lehet azt mondani korábban is megszokhattuk rendkívül gyorsan hatékonyan, és egyértelműen lépett. Hiszen miközben a Közel-Keleten ezt a konfliktust kirobbani láttuk, pontosan tudjuk, hogy azt megelőzően politikai indíttatásból politikai szándékból az ukrán vezetés Zelenszkij elnök lezárta, és nem biztosítja számunkra a kőolajellátást."