Siklóson indult el egy új női vállalkozásfejlesztési program

Egyre több nő indít saját vállalkozást Magyarországon – mégis jóval kevesebben vannak, mint Európa más országaiban. De hogyan lehet egy ötletből sikeres vállalkozás? Erre próbál választ adni egy új program, amely képzéssel, kapcsolatokkal, és akár egymillió forintos támogatással is segíti a vállalkozó kedvű nőket.
A Talenta Hub képzéssorozat célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a nőknek, akik vállalkozást indítanának, vagy meglévő cégüket szeretnék fejleszteni. A program megvalósításában több szakmai szervezet működik együtt. A partnerség célja, hogy helyi és regionális szinten is erősödjenek a női vállalkozói közösségek, és a résztvevők egymástól is tanulhassanak.
A rendezvénysorozat első állomásának Siklós adott otthont, ahol a szervezők bemutatták a program részleteit és lehetőségeit. A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati tudással segítse a vállalkozó kedvű nőket. A képzések során a résztvevők nemcsak elméleti tudást kapnak, hanem saját üzleti terveket is kidolgoznak. A szervezők szerint a vállalkozásindításnál a tudás mellett a szakmai kapcsolatok és a közösségi támogatás is kulcsfontosságú. A program végén a legjobb projektek támogatást is kaphatnak: a győztesek akár egymillió forintot nyerhetnek vállalkozásuk elindítására vagy fejlesztésére.
A Talenta Hub képzései az ország mind a hét régiójában elérhetők lesznek, és online alkalmak is segítik a részvételt. A szervezők szerint erre nagy szükség van, hiszen Magyarországon a női vállalkozók aránya még mindig jóval elmarad az európai átlagtól. A program célja, hogy minél több nő kapjon tudást, kapcsolatokat és bátorítást ahhoz, hogy saját vállalkozását is sikerre vigye.