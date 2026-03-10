Siklóson indult el egy új női vállalkozásfejlesztési program

A Talenta Hub képzéssorozat célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a nőknek, akik vállalkozást indítanának, vagy meglévő cégüket szeretnék fejleszteni. A program megvalósításában több szakmai szervezet működik együtt. A partnerség célja, hogy helyi és regionális szinten is erősödjenek a női vállalkozói közösségek, és a résztvevők egymástól is tanulhassanak.

A rendezvénysorozat első állomásának Siklós adott otthont, ahol a szervezők bemutatták a program részleteit és lehetőségeit. A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati tudással segítse a vállalkozó kedvű nőket. A képzések során a résztvevők nemcsak elméleti tudást kapnak, hanem saját üzleti terveket is kidolgoznak. A szervezők szerint a vállalkozásindításnál a tudás mellett a szakmai kapcsolatok és a közösségi támogatás is kulcsfontosságú. A program végén a legjobb projektek támogatást is kaphatnak: a győztesek akár egymillió forintot nyerhetnek vállalkozásuk elindítására vagy fejlesztésére.

A Talenta Hub képzései az ország mind a hét régiójában elérhetők lesznek, és online alkalmak is segítik a részvételt. A szervezők szerint erre nagy szükség van, hiszen Magyarországon a női vállalkozók aránya még mindig jóval elmarad az európai átlagtól. A program célja, hogy minél több nő kapjon tudást, kapcsolatokat és bátorítást ahhoz, hogy saját vállalkozását is sikerre vigye.