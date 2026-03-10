Megvan Magyarország első pizzabajnoka

A legenda szerint a pizza a 18–19. században kezdte meg világhódító hadjáratát a dél-olasz Nápolyból. Akkoriban még egyszerű utcai étel volt: egy darab tészta, egy kis paradicsom, némi sajt – gyors, olcsó és laktató. Manapság pedig szinte mindenhol megtalálható a világon: van vékony- és vastag tésztás, ropogós, puha, klasszikus és egészen merész feltétekkel megpakolt változat is. Kapható elegáns étteremben, de ehetünk egy szeletet akár az utcán sétálva is. Talán pont ezért szeretjük ennyire, mert egyszerre hagyomány és kreativitás. Egy étel, ahol ugyanaz az alap, de mindenki egy kicsit a saját ízlésére formálhatja.

Hazánkban is rengeteg tehetséges pizza szakács tevékenykedik, idén pedig lehetőségük adódott összemérni tudásukat az első Magyar Pizza Bajnokságon. Nem volt kicsi a tét, ugyanis a Classica kategória győztese része lehet annak a csapatnak, amelyik áprilisban Parmában versenyezhet világ legjobbjaival.

A győztes versenyző mögött hosszú felkészülési időszak áll: kísérletezés, gyakorlás, és rengeteg megsütött pizza. A nyertes pizza pedig nem épp egy egyszerű sajtos változat lett. Szabi a pék már több alkalommal is összemérte tudását a világ legjobbjaival, így neki elhihetjük, hogy Tamás meg fogja állni a helyét a legjobbak között. Egy ilyen komoly versenyen persze az illusztris zsűritagok elengedhetetlenek. A zsűrit magyar részről Pesti István, a két Michelin-csillagos Platán Gourmet Étterem executive séfje erősítette.

Az első Magyar Pizza Bajnokságon több mint 80 versenyző mutatkozott be 5 különböző kategóriában. A mezőny rendkívül sokszínű volt: kortól és nemtől függetlenül érkeztek indulók, az amatőr kategóriában pedig egészen fiatal versenyzők is pizzát sütöttek: egyikük mindössze 8, a másik pedig 12 éves volt.