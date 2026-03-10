NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
„Nem engedünk a zsarolásnak” – Orbán Viktor az üzemanyagpiaci helyzetről

A kormány újabb intézkedésekkel garantálja Magyarország energiabiztonságát az ukrán olajblokád 15. napján. Orbán Viktor miniszterelnök az Energiabiztonsági Tanács ülése után bejelentette: az éjféltől életbe lépett „védett üzemanyagárakkal” kívánják tehermentesíteni az autósokat, a gazdákat és a vállalkozásokat.

  • Hírek
  • 8 órája
  • Frissítve: 8 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, hogy az állami tartalékok felszabadításával az ellátás folyamatossága is biztosított. 

Megvédjük a magyar családokat az olajblokád idején is!

A kormányfő szerint az ukrán intézkedések mögött politikai zsarolás áll, amelynek célja egy ukránpárti kormány hatalomra juttatása, ám leszögezte: 

Magyarország nem enged a nyomásgyakorlásnak, és továbbra is megvédi a hazai fogyasztókat a világpiaci áremelkedésektől.

 

 

