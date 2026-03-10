„Nem engedünk a zsarolásnak” – Orbán Viktor az üzemanyagpiaci helyzetről

A kormány újabb intézkedésekkel garantálja Magyarország energiabiztonságát az ukrán olajblokád 15. napján. Orbán Viktor miniszterelnök az Energiabiztonsági Tanács ülése után bejelentette: az éjféltől életbe lépett „védett üzemanyagárakkal” kívánják tehermentesíteni az autósokat, a gazdákat és a vállalkozásokat.
Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, hogy az állami tartalékok felszabadításával az ellátás folyamatossága is biztosított.
Megvédjük a magyar családokat az olajblokád idején is!
A kormányfő szerint az ukrán intézkedések mögött politikai zsarolás áll, amelynek célja egy ukránpárti kormány hatalomra juttatása, ám leszögezte:
Magyarország nem enged a nyomásgyakorlásnak, és továbbra is megvédi a hazai fogyasztókat a világpiaci áremelkedésektől.