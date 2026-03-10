Nálunk is lesznek önvezető autók?

A tesztek során végső soron azt kutatják, hogyan lehet a járműveket akár teljesen önvezetővé tenni, valamint adott esetben több közlekedési eszközt együttesen irányítani. Mindehhez a leprogramozott algoritmusokat előbb itt a kisautókon próbálják ki, aztán csiszolják, majd újra kipróbálják és még tovább tökéletesítik. Merthogy az útra csak akkor kerülhet ki a technológia, ha már teljesen biztonságos. Ez pedig sokkal költséghatékonyabb a jelenleg látott formában. A laborban ehhez 20 infravörös kamerát szereltek fel, ezek segítenek pozícionálni a kisautókat, ez gyakorlatilag megfelel közúti járműveken található GPS-nek. Emellett a kisautókon szintén található több kamera, valamint lidar, egy távolság érzékelésére használt szenzor.

Az önvezető technológia egyik legnagyobb ígérete a közlekedési balesetek számának csökkentése. A statisztikák szerint a balesetek döntő többsége emberi hibára vezethető vissza. Az automatizált rendszerek ezzel szemben nem fáradnak el, nem figyelmetlenek, és nem vezetnek ittasan. Az Európai Unió és ezzel párhuzamosan Magyarország célja, hogy 2050-re nullára csökkenjen a halálos közúti balesetek száma.

Egy-egy járműnek a vezetéstámogatására már Európában is vannak jó megoldások. Elég csak a sávtartóra, vagy a távolságtartó tempomatra gondolni. Viszont ha elterjed az önvezetés magasabb szintje, az egyben arra is lehetőséget nyit, hogy hatékonyabban szervezzék a forgalmat, csökkentsék a dugókat, vagy éppen a károsanyag-kibocsátást.

A következő lépés, hogy a jelenlegi környezetet kibővítik gyalogosokkal, vagy éppen rolleresekkel. Ha pedig ebben a környezetben is elég megbízható lesz az algoritmus, akkor valós autókon tesztelhetik tovább.