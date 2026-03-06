A Nemzeti Ellenállás Mozgalom tiltakozása Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt

Az ukrán zsarolás ellen tüntetett a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. A demonstráció szervezői szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték elzárásával egy kritikus pillanatban veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát és gazdaságát, ami ellen tiltakozni kell.

Kép forrása: nem.hu