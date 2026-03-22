A „slim-fit budai csávók” és az ellenzéki gyűlöletkommandó ellen emelt szót Lázár János

A politikus Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán az ellenzéket egyfajta „gyűlöletkommandóként” írta le, amely bosszúból és dühből politizál, szemben a kormánypártok „nyugodt erejével”. Különösen éles kontrasztot vont a vidéki, „harcos” magyar ember és a szerinte életidegen budapesti ellenzéki stílus között: gúnyosan megjegyezte, hogy az országnak 2026-ban nem „slim-fit budai csávókra”, hanem olyan teherbíró vezetőkre van szüksége, mint Orbán Viktor. Lázár János szerint az ellenzék hatalomra kerülése közvetlen veszélyt jelent a családok pénztárcájára, hiszen a „változás” szerinte a 13. havi nyugdíj, a kamatstop és a kedvezményes hitelek végét jelentené, mindent elsöpörve, amit a magyarok az elmúlt 16 évben felépítettek.