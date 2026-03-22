Santiago Abascal: Magyarország a fény a sötétség közepette

Santiago Abascal, a spanyol VOX párt elnöke a budapesti CPAC Hungary konferencián tartott erőteljes beszédében Magyarországot a nyugati civilizáció „ragyogó fénysugarának” nevezte, amely példát mutat Európának a szuverenitás és a családi értékek védelmében.
A politikus élesen bírálta a brüsszeli bürokráciát, amelyet a globalizmus utolsó bunkerének titulált, és hitet tett az európai nemzetek szuverenitásán alapuló „másfajta Európa” mellett.
Beszédében Santiago Abascal párhuzamot vont a magyar és a spanyol konzervatív küzdelmek között, kijelentve, hogy
Orbán Viktor az egyik legfontosabb vezető, aki utat mutat a hagyományok megőrzésében.