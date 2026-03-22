NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Öt perc alatt dőlt meg a baloldali álhír – Kocsis Máté reagált Magyar Péter posztjára

Éles politikai pengeváltás alakult ki a Digitális Polgári Körök (DPK) tavalyi rendezvényének költségei körül, miután Magyar Péter olyan dokumentumokat tett közzé, amelyek szerint az esemény közel 400 millió forint közpénzbe került. Míg a balliberális média kész tényként közölte a kiszivárgott iratokban szereplő több tízmilliós tételeket, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője vasárnapi videójában tételesen cáfolta az állításokat.

  • Hírek
  7 perce
  Forrás: HírTV
  Fotó: Illyés Tibor
Vágólapra másolva!

A politikus szerint a dokumentumok hitelességét alapjaiban rengeti meg, hogy olyan fellépők tiszteletdíjai szerepelnek benne, mint Radics Gigi, aki valójában meg sem jelent a rendezvényen. Kocsis Máté úgy fogalmazott: 

a boldali propagandamédia kritika nélkül vette át a „Karmelitából befújt” hamisítványokat.

 

