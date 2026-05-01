Szűcs Gábor elárulta, hol dőlnek el valójában a választások

Szűcs Gábor szerint a közösségi média olyan, mint egy digitális piactér, ahol ma már nemcsak árukat, hanem politikai sorsokat is adnak-vesznek.
A közösségi média megkerülhetetlen ereje olyan, mint a hangosbeszélő a könyvtárban: mindent elnyom, ami csendes és megfontolt, állítja Szűcs Gábor. A modern politikai kommunikáció ma már a digitális kampányok sikerén áll vagy bukik, ahol az algoritmikus befolyásolás észrevétlenül tereli a választókat.
Az online véleményformálás csapdájában a valóság helyét átveszi egyfajta virtuális valósággá silányított közbeszéd, miközben a közösségi platformok algoritmusai szűrik meg az igazságot.