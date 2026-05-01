Május elseje: A 8 órás munkaidő véres története

A munkások ünnepe nem csupán a sör-virsli szezon kezdete, hanem a nemzetközi munkásmozgalom küzdelmeinek mementója. Az 1856-os melbourne-i siker után a 8 órás munkaidő vált a követelések alapjává, amit később a Rákosi-korszak monumentális felvonulásai ideológiai fegyverré kovácsoltak. Míg 1949-ben milliók hömpölyögtek a Hősök terén, 1955-ben XII. Piusz pápa Munkás Szent József tiszteletére egyházi ünneppé is emelte ezt a napot a tavaszi majálisok mellett.