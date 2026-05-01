Időutazás az űrben: Magyar siker a James Webb misszióban

A James Webb űrteleszkóp sikere mögött álló Detre Örs Hunor munkája, a MIRI műszer az univerzum születésének eddigi elméleteit is megkérdőjelezheti. A technológia olyan érzékenységgel bír, hogy akár egy méhecske hőjét is észlelné a Holdon. Miközben a tudomány az exobolygók légkörét kutatja az élet nyomai után, a felfedezett ősi galaxisok sokkal idősebbnek tűnnek a vártnál, ami a kozmológiai modellek hűvös újragondolását teszi szükségessé.