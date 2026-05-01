Németország 460 ezer fős haderőt és új digitális katonai stratégiát épít

A német haderő radikális átalakítása során a Boris Pistorius által vázolt stratégia a digitális fölényre és az automatizálás erejére épít. A cél egy 460 ezer fős állomány létrehozása 2029-ig, amely az aktív és tartalékos erőket ötvözi a NATO keleti szárnyának védelmében. A 2026-tól életbe lépett regisztráció azonban országszerte tüntetések sorozatát váltotta ki a fiatalok körében, akik a kényszersorozás és a kötelező mozgósítás előszobájától tartanak.