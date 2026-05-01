Kézzel barkácsolt fertőzés: miért tilos körömmel hozzányúlni a kullancshoz?

A kullancsvédelem alfája a kullancseltávolító kanál, nem pedig a kétes hatékonyságú illatszerek garmadája. Dr. Kapiller Zoltán István szerint a tudatos vándor a patikában kezd, és kerüli a paraziták szétnyomását, ami a biztos fertőzés receptje. A rendszeres kullancsvizit során az intim zónákat is ellenőrizni kell, a kiszedett tetemet pedig fiolában, hűtve kell őrizni a későbbi diagnózishoz.